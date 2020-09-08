Бетербиев назвал дату своего следующего боя

Российский боксер, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев на своей странице в Instagram назвал дату следующего поединка.

— Новая дата моего следующего боя — 23 октября, а соперником будет представитель Германии Адам Дайнес 19-1-1 (10KOs). Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку, — написал Бетербиев в Instagram.

В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. (Михаил Потапов)