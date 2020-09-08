Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Бетербиев назвал дату своего следующего боя

21:55
Артур Бетербиев. Фото instagram.com
Артур Бетербиев. Фото instagram.com
Теги:

Российский боксер, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев на своей странице в Instagram назвал дату следующего поединка.

 — Новая дата моего следующего боя — 23 октября, а соперником будет представитель Германии Адам Дайнес 19-1-1 (10KOs). Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку, — написал Бетербиев в Instagram.

В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. (Михаил Потапов)

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир