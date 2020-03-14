Бетербиев надеется, что его бой с Фаньлуном не отменят
20:35
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев выразил надежду, что его бой с китайцем Мэном Фаньлуном не будет отменен из-за распространения коронавируса.
Поединок должен пройти 28 марта в Квебеке.
Ранее появилась информация, что он может быть перенесен.
- Моя тренировка на стадионе в Квебеке отменена. Будем надеяться, что бой 28 марта не будет отменен, — написал Бетербиев в Instagram.
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