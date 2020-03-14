Бетербиев надеется, что его бой с Фаньлуном не отменят

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев выразил надежду, что его бой с китайцем Мэном Фаньлуном не будет отменен из-за распространения коронавируса.

Поединок должен пройти 28 марта в Квебеке.

Ранее появилась информация, что он может быть перенесен.

- Моя тренировка на стадионе в Квебеке отменена. Будем надеяться, что бой 28 марта не будет отменен, — написал Бетербиев в Instagram.