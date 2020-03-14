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Бетербиев надеется, что его бой с Фаньлуном не отменят

20:35

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев выразил надежду, что его бой с китайцем Мэном Фаньлуном не будет отменен из-за распространения коронавируса.

Поединок должен пройти 28 марта в Квебеке.

Ранее появилась информация, что он может быть перенесен.

- Моя тренировка на стадионе в Квебеке отменена. Будем надеяться, что бой 28 марта не будет отменен, — написал Бетербиев в Instagram.

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