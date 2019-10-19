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Бетербиев может провести следующий бой в России

08:03

Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев может провести следующий бой в России. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

— Мы планируем в следующем году организовать бой Артура в России, — цитирует ТАСС Кремлева.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7019823

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