Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев может провести следующий бой в России. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

— Мы планируем в следующем году организовать бой Артура в России, — цитирует ТАСС Кремлева.