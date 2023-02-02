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Сегодня, 23:22

Бетербиев готов спуститься в вес Альвареса ради боя

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил о готовности спуститься на категорию ниже ради боя с Саулем Канело Альваресом за четыре титула чемпиона во 2-м среднем весе.

«Я сконцентрирован на поясах и титулах. Да, с Канело можно заработать денег, но я хочу другого. Он на самом деле хороший боксёр, мне нравится, как он боксирует. Готов ли я спуститься в его вес? Спуститься-то я спущусь, а вот как там боксировать — надо посмотреть. Я много гоняю, но, думаю, спуститься во 2-у средний смогу», — приводит слова Бетербиева «КП-Спорт».

Ранее Канело перешел в полутяжелую весовую категорию, где проиграл Дмитрию Биволу. Позже мексиканец спустился в свой дивизион и победил казахстанца Геннадия Головкина единогласным решением судей.

Источник: КП-Спорт
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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