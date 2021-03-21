Бетербиев нокаутировал Дайнеса и защитил титулы WBC и IBF

Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев провел защиту титулов против немца Адама Дайнеса в рамках вечера бокса в Москве.

Бетербиев победил Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.

Предыдущий бой Бетербиева, который прошел почти полтора года назад (в октябре 2019 года) также был титульным: в Филадельфии россиянину удалось забрать пояс по версии WBC у действующего чемпиона из Украины Александра Гвоздика.

Поединок Бетербиев — Дайнес должен был пройти еще в октябре 2020 года, однако был перенесен дважды.

36-летний Бетербиев в карьере провел 16 боев и во всех одержал победу. На счету 30-летнего Дайнеса 19 побед, 2 поражения и 1 ничья.