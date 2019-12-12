Беспутин считает Угаса опасным бойцом

Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением по поводу своего следующего соперника кубинца Йордениса Угаса. Ранее WBA обязала Беспутина провести защиту титула против Угаса. Место и время поединка не определены.

— Он чемпион мира в любительском боксе, призер Олимпийских игр, в панкратионе тоже очень сильный боец. Очень сильный, очень опасный боец, — цитирует ТАСС Беспутина. — Я готов к любому вызову, мне без разницы, с кем, когда и где.