Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Беспутин считает Угаса опасным бойцом

17:45

Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением по поводу своего следующего соперника кубинца Йордениса Угаса. Ранее WBA обязала Беспутина провести защиту титула против Угаса. Место и время поединка не определены.

— Он чемпион мира в любительском боксе, призер Олимпийских игр, в панкратионе тоже очень сильный боец. Очень сильный, очень опасный боец, — цитирует ТАСС Беспутина. — Я готов к любому вызову, мне без разницы, с кем, когда и где.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7334323

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир