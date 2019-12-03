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Беспутин проведет бой с кубинцем Угасом

12:48

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин проведет защиту титула против кубинца Йордениса Угаса, сообщает ТАСС. Дата и место боя в данный момент не утверждены.

Беспутин в последнем бою победил соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей и завоевал титул WBA. Всего на счету 28-летнего россиянина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7250803

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