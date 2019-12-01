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Беспутин после победы над Бутаевым позвал на ринг Усика

09:43
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Российский боксер Александр Беспутин после победы над своим соотечественником Раджабом Бутаевым попросил выйти на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, сообщает РИА «Новости».

Беспутин единогласным решением судей победил Бутаева и завоевал титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе. Для Беспутина эта победа стала 14-й на профессиональном ринге.

Беспутин сразу после боя закричал: «Усик, ты где?» В итоге украинский боксер вышел на ринг. Беспутин и Усик, как и Василий Ломаченко, и Сергей Ковалев, являются клиентами менеджера Эгиса Климаса.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191201/1561794963.html

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