Беспутин после победы над Бутаевым позвал на ринг Усика

Российский боксер Александр Беспутин после победы над своим соотечественником Раджабом Бутаевым попросил выйти на ринг бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика, сообщает РИА «Новости».

Беспутин единогласным решением судей победил Бутаева и завоевал титул регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе. Для Беспутина эта победа стала 14-й на профессиональном ринге.

Беспутин сразу после боя закричал: «Усик, ты где?» В итоге украинский боксер вышел на ринг. Беспутин и Усик, как и Василий Ломаченко, и Сергей Ковалев, являются клиентами менеджера Эгиса Климаса.