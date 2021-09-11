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Беспутин победил Пинтора и завоевал титул WBC Peace

21:16

Российский боксер Александр Беспутин победил мексиканца Маурисио Пинтора и стал обладателем титула WBC Peace.

Поединок проходил в Красноярске. Россиянин нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

30-летний Беспутин, выступающий в полусреднем весе, одержал 15-ю победу в 15 поединках на профессиональном ринге (11 нокаутов). У его 27-летнего соперника 24 победы (14 нокаутов) и четыре поражения.

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