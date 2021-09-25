Беспутин оценил шансы Усика в бою с Джошуа: «Победа будет за Сашей»

Непобежденный российский профессиональный боксер, выступающий в полусредней и первой средней весовых категориях Александр Беспутин выразил слова поддержки своему другу украинцу Александру Усику, которому предстоит провести бой с британцем Энтони Джошуа.

Он отметил, что оба боксера покажут конкурентное противостояние. Душой и сердцем он будет болеть за украинца.

«На самом деле должен был вчера еще улететь в Лондон, вернее, сегодня улететь в Лондон, но, к сожалению, визу не успели мне сделать, только на следующей неделе закончат ее делать, ну, значит, на все воля Божья, — приводит слова Беспутина РЕН ТВ. — Поздно подал, ничего страшного, будем болеть по телевизору. По поводу Саши, хочется пожелать ему удачи, дай Бог он победит. Жалко, конечно, что лично не смогу поддержать его, пожать ему руку, пожелать удачи. В плане боя? Ну, такой бой серьезный. Джошуа тоже сильный оппонент, поэтому я думаю, что конкурентный бой будет. Ну, победа будет за Сашей, дай Бог, поэтому всей душой и сердцем повторяю... дай Бог!».

24 сентября состоялась официальная процедура взвешивания украинского боксера и британца. Вес Усика составил 100,2 кг, вес Джошуа — 108,8 кг.

Трансляцию поединка РЕН ТВ покажет в прямом эфире 25 сентября в 23:00.