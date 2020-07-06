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Беспутин лишен титула WBA из-за положительной допинг-пробы

6 июля 2020, 15:59

Российский боксер Александр Беспутин лишен титула регулярного чемпиона мира в полусредней весовой категории, сообщается на официальном сайте WBA.

В январе Ассоциация добровольного тестирования на допинг сообщила 29-летнему спортсмену о ненормальном результате теста, взятого в ноябре 2019 года после победного боя с Раджабом Бутаевым. Также Беспутин был отстранен на шесть месяцев, титул чемпиона остается вакантным и будет оспорен кубинцем Йорданисом Угасом и американцем Абелем Рамосом

Беспутин провел 14 боев на профессиональном ринге, одержав 14 побед, в том числе 9 — нокаутом.

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