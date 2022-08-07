Бернард Хопкинс дал прогноз на бой Головкина и Альвареса

Бывший чемпион мира Бернард Хопкинс (55-8) считает абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) фаворитом в предстоящем поединке с чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1).

«Прежде всего, GGG в одном ударе от перезагрузки своей карьеры. Он панчер, — отметил Хопкинс в интервью Little Giant Boxing. — Будет интересно взглянуть на бой парней, которые с момента их прошлого боя стали старше. Думаю, будет град ударов с обеих сторон. Я поставлю на Канело. Он победит в 6 или 7 раунде».

Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.

Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118-110, 115-113, 114-114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 115-113).



