Бермейн Стиверн: "Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно"

Канадский боксер Бермейн Стиверн предложил пожизненно дисквалифицировать россиянина Александра Поветкина. Сегодня был сорван их поединок за титул временного чемпиона WBC, поскольку допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В мае не состоялся поединок россиянина против Деонтея Уайлдера из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Впоследствии он был оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот еще не был внесен в список запрещенных.

- С одной стороны, я удивлен, хотя на самом деле нет, он уже второй раз попался на допинге, - цитирует "Р-Спорт" Стиверна. - Но я не жалею, что приехал в Россию. Я посмотрел Россию, это очень красивая страна. Я считаю, что Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно, повторюсь, это было во второй раз. Это непрофессионально, это очень плохо для бокса, для него самого, для промоутера, это очень сильно бьет по репутации всех. Я считаю, что он закончил карьеру боксера. Если бы бой состоялся и все было бы чисто, то я уверен, что я бы победил.