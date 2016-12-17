12:51 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Бермейн Стиверн: "Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно"

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Канадский боксер Бермейн Стиверн предложил пожизненно дисквалифицировать россиянина Александра Поветкина. Сегодня был сорван их поединок за титул временного чемпиона WBC, поскольку допинг-проба Поветкина дала положительный результат на остарин. В мае не состоялся поединок россиянина против Деонтея Уайлдера из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Впоследствии он был оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот еще не был внесен в список запрещенных.

- С одной стороны, я удивлен, хотя на самом деле нет, он уже второй раз попался на допинге, - цитирует "Р-Спорт" Стиверна. - Но я не жалею, что приехал в Россию. Я посмотрел Россию, это очень красивая страна. Я считаю, что Поветкин должен быть дисквалифицирован пожизненно, повторюсь, это было во второй раз. Это непрофессионально, это очень плохо для бокса, для него самого, для промоутера, это очень сильно бьет по репутации всех. Я считаю, что он закончил карьеру боксера. Если бы бой состоялся и все было бы чисто, то я уверен, что я бы победил.

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http://rsport.ru/fights/20161217/1113869622.html

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Leo Hawk

Andvaraforce, по делу есть что сообщить? Или только слюна осталась? :)

14:38 17 декабря

Andvaraforce

Leo Hawk с вашими когнитивными способностями смешно говорить о самом факте наличия мозга, а не то что о его уровне развития.

14:36 17 декабря

dem896

Ну и хрен с ним Поветкиным,всю карьеру был как бычок на поводке.так и бесславно закончил.

14:20 17 декабря

impressario

Вот что меня удивляет в западных спортсменах - так это их немужское поведение...этот дисквалификацию предлагает, Фуркад вот разнылся по поводу российских биатлонистов...Без вас разберутся

13:49 17 декабря

fedor pavlovitsh

Нам пора заканчивать взаимоотношения с организациями находящимися в США. Скорее всего, руководители этих международных организаций находятся под спецслужбами США и выполняют их политические заказы. Поэтому нам надо требовать о переносе ВАДА в Россию, допустим в г. г. Москву, или Санкт-Петербург.

13:48 17 декабря

Leo Hawk

Тут у некоторых комментаторов уровень умственного развития такой же как у Поветкина, - "Раз ты жрал допинг, то и я тоже буду его жрать!"

13:44 17 декабря

Leo Hawk

Andvaraforce, у вас с Поветкиным одинаковый уровень развития мозга, - "Раз он жрал допинг, то я тоже нажрусь!"

13:39 17 декабря

Richter-00

Почему-то мы не говорим что вот такого-то и вон такого-то предлагаем пожизненно дисквалифицировать. А пора бы.

13:38 17 декабря

fedor pavlovitsh

ВАДА пытается убить у нас еще и бокс!!!!! Необходимо провести тщательное расследование. Не верится что Поветкин принимал допинг!!!!

13:36 17 декабря

fedor pavlovitsh

Чья б корова мычала. А сам когда под допингом ходил.

13:32 17 декабря

Andvaraforce

"Это непрофессионально, это очень плохо для бокса, для него самого, для промоутера, это очень сильно бьет по репутации всех" - сказал человек, месяц назад попавшийся на допинге.

13:21 17 декабря

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Материалы других СМИ