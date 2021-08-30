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Белорусский участник лучшего боя 2020 года проиграл нокаутом. Видео

15:05
Баранчик проиграл нокаутом американцу Лаву.
Баранчик проиграл нокаутом американцу Лаву.
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Бывший чемпион мира по версии IBF в первомм полусреднем весе Иван Баранчик потерпел поражение от американца Монтаны Лава. Поединок прошел в Кливленде (Огайо, США) в андеркарде боя между Джейком Полом и Тайроном Вудли.

В конце седьмого раунда Лав нанес точный апперкот, отправив белорусского боксера в нокдаун. Баранчик поднялся, однако на следующий раунд угловые его не выпустили. Американцу была присуждена победа техническим нокаутом.

На счету 26-летнего Лава 16 побед (8 КО) и одна ничья. У 28-летнего Баранчика 20 побед (13 КО) и три поражения.

Предыдущий бой белорус также проиграл — американцу Хосе Сепеде в октябре прошлого года. Журнал The Ring признал тот поединок лучшим в 2020-м. За пять раундов боксеры отправили друг друга в нокдаун восемь раз. Закончился же бой тем, что Сепеда нокаутировал Баранчика.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FTBVids_YT/status/1432156021716180992

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Илья Андреев все материалы автора

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