Белорусский участник лучшего боя 2020 года проиграл нокаутом. Видео
Бывший чемпион мира по версии IBF в первомм полусреднем весе Иван Баранчик потерпел поражение от американца Монтаны Лава. Поединок прошел в Кливленде (Огайо, США) в андеркарде боя между Джейком Полом и Тайроном Вудли.
В конце седьмого раунда Лав нанес точный апперкот, отправив белорусского боксера в нокдаун. Баранчик поднялся, однако на следующий раунд угловые его не выпустили. Американцу была присуждена победа техническим нокаутом.
На счету 26-летнего Лава 16 побед (8 КО) и одна ничья. У 28-летнего Баранчика 20 побед (13 КО) и три поражения.
Предыдущий бой белорус также проиграл — американцу Хосе Сепеде в октябре прошлого года. Журнал The Ring признал тот поединок лучшим в 2020-м. За пять раундов боксеры отправили друг друга в нокдаун восемь раз. Закончился же бой тем, что Сепеда нокаутировал Баранчика.
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