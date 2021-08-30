Белорусский участник лучшего боя 2020 года проиграл нокаутом. Видео

Бывший чемпион мира по версии IBF в первомм полусреднем весе Иван Баранчик потерпел поражение от американца Монтаны Лава. Поединок прошел в Кливленде (Огайо, США) в андеркарде боя между Джейком Полом и Тайроном Вудли.

В конце седьмого раунда Лав нанес точный апперкот, отправив белорусского боксера в нокдаун. Баранчик поднялся, однако на следующий раунд угловые его не выпустили. Американцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Montana Love TKO's Baranchyk!!! (Baranchyk's corner stopped the fight) pic.twitter.com/fR3PIHfTNo — ??? (@FTBVids_YT) August 30, 2021

На счету 26-летнего Лава 16 побед (8 КО) и одна ничья. У 28-летнего Баранчика 20 побед (13 КО) и три поражения.

Предыдущий бой белорус также проиграл — американцу Хосе Сепеде в октябре прошлого года. Журнал The Ring признал тот поединок лучшим в 2020-м. За пять раундов боксеры отправили друг друга в нокдаун восемь раз. Закончился же бой тем, что Сепеда нокаутировал Баранчика.