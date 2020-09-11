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Белорус Романкевич победил камерунца Вуапи на боксерском вечере в Химках

22:10

Белорус Петр Романкевич победил камерунца Кристиана Вуапи на турнире лиги WTKF в подмосковных Химках. В весовой категории свыше 90,7 кг Романкевич взял верх техническим нокаутом. После первого раунда из четырех Вуапи отказался от продолжения поединка.

Главным событием вечера станет бой в тяжелом весе российского бойца ММА Сергея Харитонова и британского боксера Дэнни Уильямса. В со-главном событии россиянин Федор Чудинов сразится за пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг с британцем Умаром Садиком. В прямом эфире их покажет телеканал РЕН ТВ. Начало трансляции — 22.55 (время московское).

Бои предварительного карда можно смотреть онлайн на YouTube-канале «СЭ».

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