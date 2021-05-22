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Баста — о бое Романова и Кудряшова: «Давно такого не видел. Вот таким должен быть бокс»

03:07
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Состоялся первый турнир рэпера Басты GAZFIGHT, в главном событии которого Евгений Романов сразился с Дмитрием Кудряшовым. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

После завершения спортивного мероприятия Баста поделился своими впечатлениями от главного боя.

«Я очень переживал, конечно же. И Кудряшов, и Романов — два очень больших и сильных спортсмена. Я по ощущениям думал, что все завершится в 5-6 раунде. Мне казалось, что все должно закончиться быстрее, но 12 раундов тяжелейшего, красивого бокса — я давно такого не видел... Сейчас я как ребёнок, можно сказать. Вот таким должен быть бокс для того, чтобы дети влюблялись в него и просили своих родителей отвезти их на секцию, чтобы там тренироваться», — сказал Баста на пресс-конференции после турнира GAZFIGHT.

Романов победил Кудряшова единогласным решением судей. Теперь он стал главным претендентом на пояс WBC в новой весовой категории бриджвейт (до 101,6кг).

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