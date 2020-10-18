Барбоса по очкам победил Сауседо

Американский боксер первого полусреднего веса Арнольд Барбоса победил своего соотечественника Алекса Сауседо. Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).

Барбоса одержал победу единогласным решением судей (97:92, 97:92, 96:93). Для 28-летнего спортсмена это 25-я победа (10 нокаутов) в 25 поединках на профессиональном ринге. 26-летний Сауседо потерпел второе поражение при 30 победах (19 нокаутов).

Главным поединком вечера станет бой за звание чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.