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Барбоса по очкам победил Сауседо

06:47

Американский боксер первого полусреднего веса Арнольд Барбоса победил своего соотечественника Алекса Сауседо. Поединок состоялся в Лас-Вегасе (США).

Барбоса одержал победу единогласным решением судей (97:92, 97:92, 96:93). Для 28-летнего спортсмена это 25-я победа (10 нокаутов) в 25 поединках на профессиональном ринге. 26-летний Сауседо потерпел второе поражение при 30 победах (19 нокаутов).

Главным поединком вечера станет бой за звание чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

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