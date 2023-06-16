Багов назвал причины своего поражения от Шайхаева

Бывший чемпион ACB Али Багов назвал причины своего поражения от Дауда Шайхаева в марте 2023 года.

«Я стараюсь полностью доминировать в своих боях. Во всех раундах. С Даудом так не получилось. Поэтому я признал свое поражение. Пацаны, которые проходили со мной сборы в Таиланде, знают, что я получил травму во время тренировки с Хамзатом Чимаевым. Думал, что надорвал колено, а оказалось, что повредил крестообразную связку. Но это мои уже проблемы. Я сам вышел на бой и дрался с повреждением. В целом я был в хорошей форме. Месяц тренировался, и крестообразная связка полностью порвалась. После поединка сразу сделал операцию. Обычно выхожу здоровым, но в этом случае я не хотел отказываться от встречи, а врач сказал, что операцию можно отложить. Вышел и так себе выступил. Ничего, вернусь и все докажу», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

В турнире ACA 154 экс-чемпион ACB в легком весе уступил раздельным решением судей Дауду Шайхаеву. В активе Багова 32 победы и 11 поражений в ММА.