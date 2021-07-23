Экс-претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинов признался, что всегда мечтал сразиться с боксером Русланом Проводниковым.

«Помню, как 16 марта 2013 года я ждал бой Проводников — Брэдли. Я давно слежу за ним, в России мало таких боксеров, как Руслан.

Я смотрел бой и думал: «Вот он настоящий эталон российского бокса. Прет вперед, не сдается и боксирует. Вот бы мне сделали с ним бой». Это было мечтой, и сейчас она становится явью.

Я согласился провести бой по правилам бокса и попросил бы организаторов: оставьте что-то от ММА. Клетку хотя бы», — сказал Багаутинов на пресс-конференции OPEN FC.

Бой по правилам бокса между Проводниковым и Багаутиновым состоится 18 декабря на турнире Open FC в Москве.