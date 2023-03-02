Бадюк уверен в победе Гассиева над Балогуном

Известный спортсмен и актер Сергей Бадюк заявил, что российский боксер Мурат Гассиев должен выиграть у американца Майка Балогуна.

«Я всегда болел за Гассиева, мне вообще нравится его манера боя. Очень сильно бьющий боксер. Он мало дерется в последнее время, но на это есть какие-то объективные причины. Я очень рад, что он будет проводить бой. Мне кажется очень разумным, что он не начинает с топовых имен, потому что разгоняться надо постепенно», — цитирует Бадюка РЕН ТВ.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.