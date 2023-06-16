Вице-президент АСА Бадаев: «Не будем делать бой Раисова и Вартаняна по правилам бокса»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал желание Юсуфа Раисова провести бой по правилам бокса с Эдуардом Вартаняном.

«Бой по правилам бокса мы организовывать не будем, — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева. — Если они хотят, сделаем им бой по правилам ММА. Почему бы и нет? Это привлекательный реванш для Юсуфа. Есть еще привлекательный реванш для него против Артема Резникова. Есть несостоявшийся бой против Александра Муратмуратова. У нас много опций и не обязательно идти в бокс, чтобы эти истории реализовывать. Здесь можем это сделать здесь на крутом уровне. Если каждая сторона скажет «да», эти бои состоятся».

4 ноября на турнире АСА 147 в Москве Эдуард Вартанян победил Юсуфа Раисова техническим нокаутом во втором раунде и вышел в финал «Гран-при» в легком весе.