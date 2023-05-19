Максим Бабанин: «Если Нганну выйдет против хорошего боксера, он получит взбучку»

Российский боксер Максим Бабанин оценил боксерские навыки франко-камерунского бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

«Какие у Нганну могут быть навыки боксера? Смотря с каким соперником. Если выйдет против хорошего боксера, он получит взбучку», — приводит «Чемпионат» слова Бабанина.

16 мая стало известно о том, что Нганну заключил контракт с PFL. Камерунец будет выступать в новом дивизионе Super Fight, который был создан для привлечения бойцов к подписанию контрактов на более выгодных условиях. Отмечалось, что контракт Нганну с PFL рассчитан на 2-3 боя, а зарплата для его соперника может составить 1 миллион долларов.