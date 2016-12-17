17:33 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Ажиотаж вокруг боя Поветкина сохраняется, несмотря на допинговый скандал

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Александр ПОВЕТКИН.Поветкин: страх, отвращение и Дюопа

Ажиотаж вокруг боя с участием российского боксера Александра Поветкина в Екатеринбурге сохраняется, несмотря на допинговый скандал, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов поединка компании "РМК Боксинг промоушнз". Сообщается, что ажиотаж не падает, возврат билетов на бой Поветкина есть, но часть из них тут же выкупили.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге Поветкин должен был провести титульный бой за звание "временного" чемпиона мира по версии WBC с Бермейном Стиверном, однако канадец отказался выходить на ринг после того, как выяснилось, что допинг-проба "А" россиянина дала положительный результат на остарин. Вместо Стиверна соперником Поветкина будет француз Йоанн Дюопа, но бой не будет титульным.

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http://tass.ru/sport/3882901

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КОММЕНТАРИИ (1)
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skua

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