Австралийский боксер умер после спарринга

Австралийский боксер Дуайт Ричи, выступавший в весовой категории до 69,85 кг, скончался в возрасте 27 лет, информирует Fightnews.com. Это произошло во время спарринга с австралийцем Майклом Зерафой в Мельбурне. Ричи пропустил удар в корпус, потом отошел в угол и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти.

Ричи в последнем бою проиграл решением судей сыну бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тиму. Всего он провел 21 бой, в которых одержал 19 побед (две нокаутом) и потерпел два поражения.