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Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира

22:35

Чемпион Европы по боксу Давид Аванесян может провести бой за титул чемпиона мира. В прошедшие выходные россиянин защитил титул чемпиона Европы, победив Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде.

— К бою с Келли у меня было фактически четыре подготовки из-за пандемии, — цитирует ТАСС Аванесяна. — Жду предложений, но Эдди Хирн сказал, что я проведу либо претендентский бой, либо полноценный титульный. Надеюсь, так и будет. Мне все версии интересны, но хотелось бы вернуть титул WBA.

32-летний Аванесян провел на профессиональном ринге 31 бой, победил 27 раз (15 нокаутом), трижды проиграл, один поединок завершился вничью.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10760207

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