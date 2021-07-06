Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Гассиев проведет бой с Валлишем вместо Тепера

12:05
Теги:

Российский боксер Мурат Гассиев проведет поединок против немца Михаэля Валлиша, вместо ранее заявленного Эркана Тепера, который не смог прилететь в Москву из-за сложностей с оформлением документов, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов турнира.

Поединок Гассиева и Валлиша должен был пройти 22 июля на московском стадионе «Динамо» на турнире, приуроченном к празднованию Международного дня бокса.

27-летний Гассиев является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF) в первом тяжелом весе, на его счету 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. В послужном списке 35-летнего Валлиша 22 победы (15 нокаутом) и четыре поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11831901

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Первый гол Романова в плей-офф помог «Монреалю» обыграть «Тампу» и одержать первую победу в финале Кубка Стэнли
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
Италия — Испания: прогноз Дмитрия Черышева на матч Евро-2020
Конору нужна победа, чтобы вызвать Хабиба на реванш. Но против Порье он не фаворит
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд