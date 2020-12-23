Бен Аскрен собрался драться с Джейком Полом по правилам бокса: «Ты притворяешься спортсменом»

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе и экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) выложил видео, в котором заявил о готовности провести бой по правилам бокса с блогером и профессиональным боксером Джейком Полом.

Ранее журналист BJPenn.com Коул Шелтон сообщил, что Аскрен ведет переговоры о боксерском матче с Полом 28 марта 2021 года.

«Да, мистер Джейк Пол, я принимаю [бой], — сказал 36-летний Аскрен на видео. — Я знаю, что ты вызвал меня после боя с этим бездельником Нейтом Робинсоном. А теперь я собираюсь заработать кучу денег, избив парня, который притворяется спортсменом. Я знаю, ты можете подумать, что у меня не так много навыков в стойке. Да мне они и правда не нужны. Я спортсмен мирового класса, выигрывал чемпионаты NCAA, участвовал в Олимпийских играх, выигрывал пояса в нескольких организациях по смешанным единоборствам. И, честно говоря, меня впечатлило, что ты обманул себя, выдавая себя за бойца, изображая из себя, что ты действительно крутой и действительно можешь боксировать. Действительно впечатляет, что избиение другого ютубера, который никогда раньше не был в ринге, будто бы делает тебя каким-то образом лучше в боксе. Но это не так. Так что да, Джейк, я принимаю [бой]. Я увижу тебя 28 марта в Лос-Анджелесе и унижу тебя, как этого хотят миллионы людей».

28 ноября 23-летний Пол нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона. На его счету две победы в двух боях в профессиональном боксе.