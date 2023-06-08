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Боб Арум: «Бетербиев и Бивол в этом году не подерутся»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который в том числе представляет интересы чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0), заявил, что из-за российского гражданства Бивола объединительный бой не состоится.

«Я не буду настаивать на бое Бетербиев-Бивол, — сказал Арум 3 Knockdown Rule. — Вы скажете: «А разве Бетербиев не россиянин?» Не совсем. Он живет в Канаде последние 14 лет, поэтому я считаю его канадцем».

Ранее глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что Бивол не будет драться за титул WBC, пока он представляет Россию.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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