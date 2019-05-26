Арум подтвердил, что Ломаченко проведет бой с Кэмпбеллом в августе

Промоутер Боб Арум подтвердил, что достигнута договоренность о поединке между чемпионом по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. На кону будет вакантный пояс WBC, а бой запланирован на август, хотя точной даты пока нет.

– Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом в конце августа, – цитирует Boxing News 24 Арума. – Мы смогли заключить соответствующую сделку с Эдди Хирном, который занимается боями на платформе DAZN.

Бой должен состояться в Лондоне или Халле. В активе Ломаченко 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение. У Кэмпбелла 20 побед (16 нокаутом) и два поражения.