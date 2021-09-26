Артур Бетербиев: «Я хочу бой с Усиком. Но если поднимусь к нему в тяжи, он не будет со мной боксировать»

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев в разговоре с «СЭ» вспомнил, как предлагал команде Александра Усика бой, но встретил отказ.

«Если бы можно было сейчас подраться с ним... Когда я стал чемпионом мира в полутяжелом весе, а он — в первом тяжелом, я сказал Эдди Хирну: «Если гарантируешь мне бой с Усиком, я сразу согласен». Они взяли неделю-две паузы и не ответили. Усику это, конечно, невыгодно. Ему лучше в тяжи уходить, там денег больше, риска меньше. Но я хотел, чтобы этот бой случился. Поднялся бы я к нему в тяжи? Даже если поднимусь, он не будет со мной боксировать. Я так думаю».

Бетербиев и Усик трижды встречались в любителях. Один раз победил россиянин, дважды — на чемпионате мира в Баку-2011 и лондонской Олимпиаде — верх брал украинец.

В двух последних их поединках российский боксер отправлял соперника в нокдаун одни и тем же правым крюком в корпус, однако, судьи посчитали, что удары были нанесены в спину.