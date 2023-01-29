Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что победа над Энтони Ярдом (22-3) — это заслуга его тренера.

«Чеченцы, услышьте, услышьте мой зов. Ведь мы не склонялись пред силой! О чести взывают могилы отцов. Мы верой в Аллаха едины! — сказал Бетербиев talkSPORT. — Я чувствую себя хорошо. Вам понравился бой? Это просто везение. Это не моя заслуга, а моего тренера. Он добыл эту победу, не я. Я готовился к этому бою 8 недель. Я уважаю Ярда, он дал мне хороший бой. Он молод, и я надеюсь, в будущем у него все получится. Он действительно хороший боец».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.