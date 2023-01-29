Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 09:03

Артур Бетербиев: «Моя победа — это просто везение»

Бетербиев заявил, что победа над Ярдом — это заслуга его тренера
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артур Бетербиев.
Фото Reuters

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) заявил, что победа над Энтони Ярдом (22-3) — это заслуга его тренера.

«Чеченцы, услышьте, услышьте мой зов. Ведь мы не склонялись пред силой! О чести взывают могилы отцов. Мы верой в Аллаха едины! — сказал Бетербиев talkSPORT. — Я чувствую себя хорошо. Вам понравился бой? Это просто везение. Это не моя заслуга, а моего тренера. Он добыл эту победу, не я. Я готовился к этому бою 8 недель. Я уважаю Ярда, он дал мне хороший бой. Он молод, и я надеюсь, в будущем у него все получится. Он действительно хороший боец».

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Артур Бетербиев победил Энтони Ярда. Ярд остановлен. Теоретический Бивол для Бетербиева

Бокс
Артур Бетербиев
15
1
Читайте также
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джейк Пол поздравил Бетербиева с победой над Энтони Ярдом

Боб Арум: «Артур Бетербиев победит всех в своем дивизионе»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости