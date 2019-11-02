Артур Бетербиев: «Почему Ковалев «Лапша»? Его так называли в родных краях»

Вторая часть большого интервью «СЭ» с чемпионом мира в полутяжелой весовой категории по версиям IBF и WBC Артура Бетербиева.

— Благодаря технике и работы ногами, как вы и сказали?

— Я не противопоставляю Канело и Ковалева, просто Канело мне нравится. Не припомню, когда в последний раз кто-то вызвал у меня такую симпатию своими действиями на ринге. В бою против Геннадия Головкина Канело здорово уходил от ударов, меня цепляют такие элементы.

— Вы как-то написали, что в России Ковалева называют «Лапша». Почему?

— Его так называли в родных краях. Почему — не знаю. Потому что лапша (улыбается). Меня вот в училище называли «Волк». Вроде сходств нет никаких. «Белым панчером» называли, тоже не пойму, почему. Но «Лапшой» не называли точно, и это только радует.

Артур Бетербиев — о встрече с Ковалевым, Канело и дружбе с Сен-Пьером

