Артур Бетербиев поблагодарил свою команду после победы над Ярдом: «Ваш вклад невозможно оценить»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) опубликовал в соцсетях пост, в котором поблагодарил свою команду за слаженную работу.

«За каждым профессиональным спортсменом стоит большая команда. На фото попали не все, но я хочу поблагодарить каждого, кто помогает мне готовиться к бою. Ваш вклад невозможно оценить. Без вашей слаженной работы не было бы всех этих побед. В субботу вы в очередной раз показали, как должна работать настоящая команда, и я очень ценю это. Спасибо», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.