Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал о бое против Александра Гвоздика.

— Как провели вечер после победы над Гвоздиком?

— Приехал в гостиницу — в холле встретил друзей из Канады, Америки. Посидели. Затем увидел съемочную группу от нашей федерации бокса. Готовят про меня документальный фильм. Рванули к памятнику Рокки Бальбоа. Поснимали там. Ночь! Красота!

— Еще и такая победа. Представляем ваше настроение.

— Я в эту ночь даже не прилег. В 4 утра вернулся в отель, быстренько собрал вещи — и в аэропорт. Параллельно отвечал на SMS-ки, которые валились и валились... Поздравляли и поздравляли...

— Догадывались, какой ажиотаж вокруг вашего боя в России?

— Нет. Меня не волновало, что говорили букмекеры, какие котировки. Потом понятно стало: да, Первый канал транслировал! На улицах узнают! Но я вообще не поменялся от этого. Что делал — то и делаю.

— Какая-то мелочь из боя с Гвоздиком отложилась в памяти? Как шли к рингу, например?

— Нет. Когда-то видел фильм: психолог посоветовал ребенку прятать свои страхи в выдуманные шкатулки. И он все переборол. Просто собралось много шкатулок. Вот так же и у меня. Ерунду прячу в шкатулки. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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