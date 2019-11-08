Артур Бетербиев намерен провести бой с Мэн Фаньлуном в марте в Монреале

Обладатель чемпионских поясов по версиям IBF и WBC россиянин Артур Бетербиев планирует провести поединок с китайцем Мэн Фаньлуном в середине марта 2020 года в Монреале. Об этом сообщил брат и тренер боксера Абакар Бетербиев.

Бетербиев 18 октября в США в объединительном бою нокаутом победил чемпиона WBC украинца Александра Гвоздика, выиграв 15-й поединок подряд на профессиональном ринге. Ранее сообщалось, что бой с Мэн Фаньлуном, который является обязательным претендентом, может пройти в начале 2020 года в Китае во время празднования китайского Нового года.

— Обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF является китайский боксер Мэн Фаньлун, — цитирует «РИА Новости» Бетербиева. — Китайская сторона предлагала организовать бой в своей стране в феврале, но Артур отказался. В том числе и по той причине, что его не устраивали сроки — оставшегося времени недостаточно для полноценной подготовки. Поединок планируется провести в Монреале в середине марта.

?Первый этап подготовки к следующему матчу Артур проведет в России. Тренировочный сбор запланирован в Приэльбрусье — в Терсколе.