Артур Бетербиев: «Надеюсь, что когда-нибудь я буду хорошим боксером»

Чемпион мира по версии IBF и WBC Артур Бетербиев в интервью «РИА Новости» рассказал о своем несовершенстве в боксе и желании завоевать все четыре титула.

В нашем виде спорта есть много вещей, которые помогают менять общую картину боя. Я сам люблю красивый бокс, когда спортсмен делает или своевременный уклон, или наносит очень четкий удар. Хотя я сам пока так не умею. Но такие действия меня завораживают, и я стараюсь к этому стремиться.

Может быть, настанет такой день, когда я стану хорошим боксером (смеется).

— Вы так скромно о себе говорите, хотя за профессиональную карьеру уже выиграли два чемпионских пояса...

— Я надеюсь, что когда-нибудь я буду хорошим боксером, а пока я допускаю очень много ошибок. Мне еще многому надо учиться. И я это говорю не ради красивых слов, я действительно так думаю. И мои тренеры порой тоже смеются. Например, они показывают мне какой-то технический прием, а я говорю: «Если я этому научусь, то, наверное, стану хорошим боксером».

Это можно воспринимать с юмором, но это правильно. Даже если у тебя есть чемпионский пояс, ты же не становишься великим. Самое интересное, что Нурипаша Мухтарович мне однажды очень хорошо сказал: «Ты уже хороший боксер, а надо стать великим». И мне его слова очень понравились (с улыбкой).