Артур Бетербиев: «Мечтал выиграть Олимпиаду. А после Игр в Лондоне собирался завязать с боксом»

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал, почему поздно начал профессиональные бои.

— Все происходит так, как предопределено свыше. Да, задержался в любителях. Мечтал выиграть Олимпиаду. А после Игр в Лондоне собирался завязать с боксом вообще.

— Почему?

— Коррупция достала!

— Долго приходили в себя?

— Между окончанием Олимпиады и первой моей тренировкой прошло семь месяцев. Морально был выпотрошен. Дальше предложения из Канады, Германии, Америки...

— Самыми настойчивыми были канадцы?

— Да. Сначала повезли просто посмотреть. Ладно, поехал, познакомился с тренером Марком Рэмси. Он рассказал, что следил за мной с 2007-го, с чемпионата мира в Чикаго. Сложились такие отношения, что работаем по сей день. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полное интервью с Бетербиевым читайте здесь.