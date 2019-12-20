Артур Бетербиев: «Мечтал выиграть Олимпиаду. А после Игр в Лондоне собирался завязать с боксом»
Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал, почему поздно начал профессиональные бои.
— Все происходит так, как предопределено свыше. Да, задержался в любителях. Мечтал выиграть Олимпиаду. А после Игр в Лондоне собирался завязать с боксом вообще.
— Почему?
— Коррупция достала!
— Долго приходили в себя?
— Между окончанием Олимпиады и первой моей тренировкой прошло семь месяцев. Морально был выпотрошен. Дальше предложения из Канады, Германии, Америки...
— Самыми настойчивыми были канадцы?
— Да. Сначала повезли просто посмотреть. Ладно, поехал, познакомился с тренером Марком Рэмси. Он рассказал, что следил за мной с 2007-го, с чемпионата мира в Чикаго. Сложились такие отношения, что работаем по сей день. (Юрий Голышак, Александр Кружков)