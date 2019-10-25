Артур Бетербиев: «Ковалев побеждал меня во сне разве что»

Боксер Артур Бетербиев в интервью «Известиям» признался, что высказывания Сергея Ковалева никак его не задевают. Также он добавил, что не собирается смотреть его бой с Саулем Альваресом.

— Как реагируете на постоянные резкие высказывания в ваш адрес со стороны Сергея Ковалева?

— Это меня никак не задевает. Я к нему отношусь как к потенциальному сопернику. Не более того. Если получится встретиться на ринге, то в один день разберемся между собой. А так, думаю, нечего мне реагировать на него.

— В свое время у вас с Ковалевым было много спаррингов. Помните, как они проходили?

— Вы у него спросите. Он, наверное, хорошо помнит.

— Он говорит, что всегда вас в них побеждал...

— Пусть говорит... Побеждал он... Во сне он побеждал разве что (улыбается).

— Кстати, чего ждете от боя Ковалева с Саулем Альваресом?

— Я ничего не жду. Не буду даже смотреть его. Хотя Канела как боксер мне очень нравится. Нравится его стиль ведения боя.

— А если доведется биться с Ковалевым, бой посмотрите?

— Потом, конечно, посмотрю. Если договоримся о проведении боя с Ковалевым, будем разбирать его поединок с Канелой. А пока он не согласился со мной биться, схватку с Альваресом смотреть не буду.