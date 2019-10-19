Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Артур Бетербиев: «Кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника»

08:53

Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев остался недоволен собой по итогам поединка с украинцем Александром Гвоздиком.

Ранее Бетербиев победил Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

— Планов на бой было несколько, — цитирует ТАСС Бетербиева. — Приходилось менять их по ходу поединка, что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой.

Не было задачи нокаутировать. Я стараюсь просто боксировать. Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7019835

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир