Артур Бетербиев: «Кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника»

Чемпион мира по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев остался недоволен собой по итогам поединка с украинцем Александром Гвоздиком.

Ранее Бетербиев победил Гвоздика и завоевал титул WBC, защитив чемпионский пояс по версии IBF. Поединок состоялся в ночь на субботу в Филадельфии и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в 10-м раунде.

— Планов на бой было несколько, — цитирует ТАСС Бетербиева. — Приходилось менять их по ходу поединка, что-то не шло, руки не шли. Волнение, конечно, было, ведь это второй пояс. Боишься потерять свой титул, а не выиграть другой.

Не было задачи нокаутировать. Я стараюсь просто боксировать. Мне кажется, что я смотрелся намного бледнее соперника.