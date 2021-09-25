Артур Бетербиев: «Джошуа победит. Усик был чемпионом в не самой популярной категории»

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе российский боксер Артур Бетербиев в интервью «СЭ» дал прогноз на бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится 25 сентября в Лондоне.

«Вообще, я никогда не даю прогнозы. Но так как я косвенно связан с этим человеком [с Усиком], так как наши карьеры пересекались... Считаю, что Джошуа выиграет — или нокаутом, или решением судей, — сказал Бетербиев. — Победу Усику не могу дать. Потому что Усик был чемпионом в первом тяжелом весе. Все знают, что это не самая популярная категория, не самая денежная. И в этой категории он стал абсолютным чемпионом. Надо осознавать эти моменты. Это первый фактор.

Второй — с кем он боксировал в тяжелом весе. С кем? Говорите, Белью не выступал в тяжелом весе? Белью был претендентом в моем весе — полутяжелом. И его Адонис Стивенсон нокаутировал. После этого Белью перешел в первый тяжелый вес, потом в супертяжелый — бой сделал с левшой, который с Кличко дрался... Хай... Да, с Дэвидом Хэем. Он же тяжеловес, верно? И Белью выиграл у него — у человека, который сначала на пенсию ушел, а потом вернулся. Понимаете, дилетанты эти вещи не поймут. А я боксер — я такие вещи понимаю".

На счету 34-летнего Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 поединках в профессиональной карьере. У 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение.

Джошуа и Усик проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». На кону титулы WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе, которые принадлежат Джошуа. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.