Артур Бетербиев: «Драться в России будет очень круто»

Россиянин Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал о возвращении на ринг, возможном бое с Сергеем Ковалевым, который стал намного менее реальным, чем был, и о Сауле Альваресе.

— Когда начнете уже полноценную подготовку к следующему бою?

— Я и так бегаю, активности разные есть у меня. Но к полноценным тренировкам не приступил, тренеры пока дают мне отдохнуть. Чтобы следующая подготовка была лучше.

— Ваш бой в Китае с китайским претендентом Фаньлунем отменился.

— Он не отменился, просто его даже в проекте еще не было, был только разговор, все не официально. А сейчас с тем же китайцем может быть состоится бой где-то в течение года. Но не в Китае. Рассматривают Грозный, Москву или Монреаль.

— Как вам будет драться в Грозном впервые в жизни? Не напрягает, что до сих пор ни одного профессионального боя не провели в России?

— Это будет очень круто. Но меня не напрягает то, что я в России не дрался. Конечно, я хочу выступить дома, но не страшно, что пока не получилось. (Михаил Потапов)

Артур Бетербиев: «Бой с Ковалевым мне больше не интересен»