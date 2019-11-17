Россиянин Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал о возвращении на ринг, возможном бое с Сергеем Ковалевым, который стал намного менее реальным, чем был, и о Сауле Альваресе.

— Зачем нужен бой с Фаньлунем?

— Это обязательная защита, я просто должен с ним встретиться. Но посмотрим, может еще отменится, и что-то другое нарисуется.

— Как вам бой Ковалев — Канело?

— Я его не смотрел, мне только концовку скинули, результат увидел.

— Почему не смотрели? Ваш вес, ваши потенциальные соперники.

— Да я уже не помню. Спал, наверно. Я всегда смотрю бои тех, с кем я уже контракт подписал, кто точно будет моим соперником. А просто так не смотрю. Мне это не интересно, я не фанат бокса, я им занимаюсь. (Михаил Потапов)

Артур Бетербиев: «Бой с Ковалевым мне больше не интересен»