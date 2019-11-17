Артур Бетербиев: «Бой Ковалев — Канело не смотрел. Я не фанат бокса»
14:56
Россиянин Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал о возвращении на ринг, возможном бое с Сергеем Ковалевым, который стал намного менее реальным, чем был, и о Сауле Альваресе.
— Зачем нужен бой с Фаньлунем?
— Это обязательная защита, я просто должен с ним встретиться. Но посмотрим, может еще отменится, и что-то другое нарисуется.
— Как вам бой Ковалев — Канело?
— Я его не смотрел, мне только концовку скинули, результат увидел.
— Почему не смотрели? Ваш вес, ваши потенциальные соперники.
— Да я уже не помню. Спал, наверно. Я всегда смотрю бои тех, с кем я уже контракт подписал, кто точно будет моим соперником. А просто так не смотрю. Мне это не интересно, я не фанат бокса, я им занимаюсь. (Михаил Потапов)
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