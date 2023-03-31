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Сегодня, 09:22

Артем Тарасов уверен в легкой победе Дацика над Джонсоном

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Боец ММА, известный блогер Артем Тарасов поделился ожиданиями от боя между Вячеславом Дациком и Кевином Джонсоном.

«Я думаю, что Джонсон не выдержит натиск Дацика. У него богатый опыт, но сейчас это далеко не тот Кевин, который в свое время на равных бился с Кличко и Фьюри. Я думаю, что победа Славы будет достаточно легкой. Наверное, во втором раунде», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Дацик проведет поединок с американцем Джонсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встреча бойцов состоится 31 марта в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://iz.ru/1491121/evgenii-narizhnyi/uronit-avtoritet-smozhet-li-datcik-sdelat-chto-ne-udalos-klichko-i-fiuri
Бокс
Артем Тарасов
Вячеслав Дацик
Кевин Джонсон
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