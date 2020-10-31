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Арслан Яллыев: «Соперник удивил своей стойкостью»

22:40

Российский Арслан Яллыев поделился впечатлениями после победы над Ариэлем Эстебаном Бракамонте. К тому же, россиянин получил Кубок РЕН ТВ.

«Соперник удивил своей стойкостью. Тренер мне говорил, что обязательно нужно было закончить поединок нокаутом. Я и сам много напропускал, но это бокс, такое бывает. Спасибо всем, кто болел за меня», — сказал Яллыев в эфире телеканала РЕН ТВ.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь

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