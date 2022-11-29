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Сегодня, 13:09

Аргентинский боксер Мартинес — об угрозах в адрес Месси: «Канело, что-то я не видел, чтобы ты злился на Бивола»

Аргентинский боксер Мартинес ответил мексиканцу Альваресу после угроз в адрес Месси
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Серхио Мартинес (55-3) отреагировал на сообщение абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2), который заявил, что Лионелю Месси нужно «молиться богу, чтобы он его не нашел».

«Кто-то может рассказать или объяснить Месси, кто такой Канело? Эй, Канело, что-то я не видел, как ты злишься на Бивола», — заявил Мартинес в своих соцсетях.

Альварес раскритиковал Месси после того, как в сети появилось видео, на котором Месси развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.

Лионель Месси
Бокс
Сауль Альварес
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