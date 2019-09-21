Андрей Замковой — о своем титуле: «Победа на чемпионате мира не сравнится с бронзой Олимпиады»
Российский боксер Андрей Замковой, выступающий в весовой категории до 69 кг, в финале чемпионата мира в Екатеринбурге победил англичанина Пэта Маккормака. После боя 32-летний капитан сборной России особенно отметил поддержку болельщиков, которая придала ему сил для последнего боя на турнире.
— Эмоции хорошие, но еще не отошел от боя. И огромное спасибо моему тренеру, эта победа только благодаря ему. Хочу сказать, что чемпионат мира и Олимпийские игры — это совершенно разные турниры, которые друг с другом несопоставимы.
— Как вам удалось так быстро восстановиться после тяжелейшего вчерашнего боя?
— Я просто понимал, что впереди меня ждет последний бой, надо потерпеть всего лишь 9 минут и потом отдыхать — это придало сил и уверенности.
— Что скажете насчет поддержки трибун?
— Эта поддержка очень помогает и придает сил и желания.
-Что дальше?
— Дальше отдохнуть, поехать домой, пообщаться с родными, и готовиться к олимпийскому квалификационному турниру — будем бороться за путевку в Токио-2020 (Петр Григоренко)