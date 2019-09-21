Российский боксер Андрей Замковой, выступающий в весовой категории до 69 кг, в финале чемпионата мира в Екатеринбурге победил англичанина Пэта Маккормака. После боя 32-летний капитан сборной России особенно отметил поддержку болельщиков, которая придала ему сил для последнего боя на турнире.

— Эмоции хорошие, но еще не отошел от боя. И огромное спасибо моему тренеру, эта победа только благодаря ему. Хочу сказать, что чемпионат мира и Олимпийские игры — это совершенно разные турниры, которые друг с другом несопоставимы.

— Как вам удалось так быстро восстановиться после тяжелейшего вчерашнего боя?

— Я просто понимал, что впереди меня ждет последний бой, надо потерпеть всего лишь 9 минут и потом отдыхать — это придало сил и уверенности.

— Что скажете насчет поддержки трибун?

— Эта поддержка очень помогает и придает сил и желания.

-Что дальше?

— Дальше отдохнуть, поехать домой, пообщаться с родными, и готовиться к олимпийскому квалификационному турниру — будем бороться за путевку в Токио-2020 (Петр Григоренко)