Андрей Замковой: «Наша сборная претендует на олимпийские лицензии в каждом весе»

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по боксу Андрей Замковой побывал в гостях у «СЭ» и рассказал о том, как наша команда будет отбираться на Игры в Токио.

— В ближайшее время нам предстоит участвовать на Европейском квалификационном турнире, где будет проходить отбор на Олимпийские игры в Токио, — сказал Замковой. — Наша сборная претендует на лицензии в каждом весе, но конкуренция также будет очень серьезной. Сейчас все ребята молодые, перспективные и, пускай, кубинцев там не будет, но недооценивать соперников нельзя, так что расслабляться нам некогда. (Петр Григоренко)