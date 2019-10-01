Андрей Замковой: «Наша сборная претендует на олимпийские лицензии в каждом весе»
17:09
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира по боксу Андрей Замковой побывал в гостях у «СЭ» и рассказал о том, как наша команда будет отбираться на Игры в Токио.
— В ближайшее время нам предстоит участвовать на Европейском квалификационном турнире, где будет проходить отбор на Олимпийские игры в Токио, — сказал Замковой. — Наша сборная претендует на лицензии в каждом весе, но конкуренция также будет очень серьезной. Сейчас все ребята молодые, перспективные и, пускай, кубинцев там не будет, но недооценивать соперников нельзя, так что расслабляться нам некогда. (Петр Григоренко)
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