Андрей Рябинский: "Боя со Стиверном не будет, они выкручивают руки и требуют денег"

Боксер Александр Поветкин точно не встретится с канадцем Бермейном Стиверном, так как бой был официально отменен. Новым соперником россиянина станет француз Йоанн Дюопа. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против канадца Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

– Боя со Стиверном не будет, соперником станет Дюопа, – цитирует ТАСС главу промоутерской компании "Мир бокса" Андрея Рябинского. - Мы вели переговоры с командой Стиверна, но они давались тяжело. Они выкручивают руки и требуют денег.

