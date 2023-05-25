Андре Уорд: «Хейни должен дать реванш Ломаченко»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0) не считает, что Василия Ломаченко (17-3) засудили в бою с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (30-0).

«Девину тяжело из-за ситуации с весом, но я скажу вам, что бы я сделал, — начал Уорд в интервью Sporting News. — Я бы дал реванш [Ломаченко], потому что я спортсмен. Народ говорит, что я проиграл, и поэтому мне нужно доказать, что это не так. Девин должен провести реванш с Ломаченко, потому что, с точки зрения наследия и денег, сейчас нет для него ситуации лучше. Бой с Шакуром Стивенсоном — это большой бой, и, очевидно, бой с Джервонта Дэвисом — это большой бой, но люди хотят, чтобы он провел реванш с Ломой. В реванше Девин может выступить лучше.

Нет, это не было ограблением. Это был близкий бой. Бывают близкие раунды, которые мы называем «качелями», то есть когда один удар может стоить бойцу победы в раунде. Я устал от этой ерунды про «ограбление», и не только в этом поединке Хейни c Ломой, но и вообще. В боксе есть хардкорные фанаты, а есть казуалы, которые в большинстве случаев не знают, на что они смотрят».

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, США.