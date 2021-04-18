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Андраде в четвертый раз защитил титул WBO в среднем весе

08:42

Американец Деметриус Андраде одержал победу над британцем Лиамом Уильямсом и сохранил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе.

Поединок, прошедший в Голливуде (США), завершился победой 33-летнего Андраде единогласным решением судей: 116-111, 118-109, 118-109.

Американский боксер четвертый раз защитил титул. На профессиональном ринге Андраде выиграл все 30 поединков (18 — нокаутом), 28-летний Уильямс одержал 23 победы (18 — нокаутом), потерпел три поражения и один бой свел вничью.

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